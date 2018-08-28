Karasu’daki hastalığın nedeni norovirüs

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Karasu ilçesinde çok sayıda vatandaşın bulantı, kusma, karın ağrısı veya ishal şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada etkenin norovirüs (kusma, ishal ve ateşe yol açan bir virüs türü) olduğunun belirlendiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Norovirüs, yiyecek ve içeceklerle bulaşabildiği gibi, insandan insana temasla da bulaşır. Hastalar yeterli sıvı alımı ve istirahat ile 3-4 gün içinde düzelebilmekte. Ancak çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olanlar ile kusması fazla olanların sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmekte. Hastalıktan korunmada güvenli yiyecek ve içecek kullanılması, kapalı içme suyu, yeşil sebze ve meyvelerin kaynatılmış sularla yıkanması ya da sirkeli suda bekletilmesi önemlidir."

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