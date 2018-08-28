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Kız kaçırma katliamı

Hatay’da kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan da 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Kız kaçırma katliamı
Hatay'ın İskenderun ilçesi 'nde iki aile arasında silahlı çatışma yaşandı. İddiaya göre; bir süre önce evlenmek için Kübra Ocak'ı kaçırdı. İki aile arasında husumet oluştu. Genç kızın ağabeyi , Aşkarbeyli Mahallesi'ne giderek damat adayı Hakan Yılmazer'in ağabeyi güvenlik korucusu ve babası ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü ve iki taraf arasında çıktı. İsa Ocak, tartıştığı Ali Yılmazer ve babası İsmet Yılmazer'e kurşun yağdırdı. Hakan Yılmazer'in yakınları da İsa Ocak'a ateş açtı. Olayda İsa Ocak (42), damat adayının ağabeyi Ali Yılmazer (37) ve babası İsmet Yılmazer hayatını kaybetti üç kişi de yaralandı.

BİR KİŞİ ARANIYOR
Olayı duyan her iki ailenin yakınları İskenderun Devlet Hastanesi'ne akın etti. Emniyet güçleri hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili Hüseyin Yılmazer'in (30) firarda olduğu belirtilirken, jandarma ve polis geniş çaplı inceleme başlattı. Hayatını kaybeden üç kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Adana Kurumuna getirildi. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, toprağa verilmek üzere Hatay'a götürüldü.
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Kız kaçırma katliamı
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