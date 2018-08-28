KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklanma tarihi

KPSS lisans sınavına giren memur adayları, sınav sonuçları konusunda pür dikkat araştırmalarını sürdürüyor. KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 KPSS sonuçları açıklanma tarihi Kamuda memur olmak isteyen adayları ilgilendiren 2018 KPSS sonuçları, 22 Temmuz'da gerçekleşen sınava giren bireyler tarafından araştırılıyor.

KPSS lisans sınavının ilk oturumunda 1 milyon 234 bin 617, ikinci oturumunda ise 440 bin 324 memur aday ter döktü. Adaylar, bir yandan memur olabilmenin hayalini kurarken öte yandan da 'KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu ile bu hayallerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerini merak ediyor. İşte 2018 KPSS lisans sonuçları açıklanma tarihi!

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan habere göre 22 Temmuz tarihinde düzenlenen KPSS lisans sınavı sonuçları 31 Ağustos Cuma günü açıklanacak. Adaylar 31 Ağustos 2018 Cuma günü sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS SINAV TARİHLERİ

- 2018-KPSS Ortaöğretim: 07.10.2018 tarihinde, saat 10:15'de

- 2018-KPSS Ön Lisans: 04.11.2018 tarihinde,

- 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 09.12.2018 tarihinde gerçekleştirilecek.