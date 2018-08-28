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Ölüm çay molasında geldi

'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin mutfağında çalışan Gülizar Karaman (52) çay molasında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 10:23
Ölüm çay molasında geldi

Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünde çalışan Gülizar Karaman, dün saat 10.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte çay molasına çıktı. Hem dinlenen hem de çay içen Gülizar Karaman bir anda fenalaştı. Karaman'a ilk müdahaleyi yapan arkadaşları bir yandan da sağlık ekiplerine haber verdi.

3 ÇOCUĞU VARDI...

Otele gelen sağlık ekibi tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen ve ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye götürülen Gülizar Karaman kurtarılamadı. Gülizar Karaman'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyAntalyalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Evli ve 3 kız çocuğu olan Gülizar Karaman'ın Manavgat'ta çeşitli otellerde mutfak ve bulaşıkhane bölümlerinde çalıştığı öğrenildi.

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Ölüm çay molasında geldi
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