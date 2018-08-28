On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! - 27 Ağustos MPİ On Numara sonuçları bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara sonuçları 27 Ağustos çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. 838. kez gerçekleştirilen On Numara sonuçlarında 10 bilen kişi sayısı 1 oldu ve bu vatandaş kişi başı 309.346,15 TL ikramiye kazandı.

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27 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ ON NUMARA SONUÇLARI GECENİN KAZANDIRAN NUMARALARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 309 bin 346 lira 15 kuruş ikramiye kazandı. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 69 kişi, 2 bin 989 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 477 kişi 139 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 306 kişi 25 lira 65'er kuruş, 6 bilen 100 bin 156 kişi 4 lira 15'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 180 bin 264 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Toplam 2 milyon 62 bin 299 lira 75 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 822 bin 245 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 458 bin 288 lira 84 kuruş aktarıldı.