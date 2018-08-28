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Son dakika: Minibüse bağlanan kız olayında flaş gelişme! Sürücü gözaltına alındı...

Minibüsün arkasına bağlı halde seyahat eden bir kız... Ortaya çıkan bu görüntü Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Yetkililer harekete geçti ve aracın sürücüsü gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 11:35 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 11:43
Son dakika: Minibüse bağlanan kız olayında flaş gelişme! Sürücü gözaltına alındı...

'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, seyir halindeki minibüsün arkasında bağlı kızın 13 yaşında olduğu belirtilirken, sürücü İdris K. gözaltına alındı.

Çankırı'da bir kadını arabanın arkasına bağladılar


GÖRÜNTÜLERDEKİ KIZ 13 YAŞINDA
Yaylakent beldesi yakınlarındaki yolda, seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasına bağlı kızı görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Siyah kalın iplerle aracın arkasına bağlı olduğu görülen küçük kızın bu haldeki seyahati, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler ise minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. İsminin İdris K. olduğu öğrenilen minibüs sürücüsü, Şabanözü Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Orta ilçesinde yakalandı. Burada adliye olmadığı için Şabanözü Adliyesi'ne getirilen İdris K., sorguya alındı. Seyir halindeki minibüsün arkasına bağlı kızın 13 yaşında olduğu belirtildi.

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Son dakika: Minibüse bağlanan kız olayında flaş gelişme! Sürücü gözaltına alındı...
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