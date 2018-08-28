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Tur tekneleri kasıtlı çarpıştı

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Tur tekneleri kasıtlı çarpıştı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, lerin günübirlik taşındığı 2 tur teknesinin sahipleri, birbirine kasıtlı olarak çarptı. Olay, geçen cumartesi 12.00 sıralarında, meydana geldi. Çok sayıda turistle günübirlik tura çıkan 'Gülbahçe' ve 'Vikingen Quality' adlı tekne sahipleri arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Bilinmeyen nedenle Alanya Yat Limanı'ndan çıkışta birbirine yaklaşan tekne sahipleri, kasıtlı olarak çarpıp, sürttü. Bu sırada teknede bulunan turistlerden yaralanan olmadı. Çarpışma anında turistlerin yaşadığı panik ve korku dolu anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Turistlerin Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile polise haber vermesi üzerine harekete geçen ekipler, 2 teknedeki 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Tur tekneleri kasıtlı çarpıştı
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