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30 Ağustos sebebiyle 'da

Emniyet Müdürlüğü, yarın ve Zafer Haftasının 96. Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde yapılacak tören sebebiyle trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 17:37 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 17:59
30 Ağustos sebebiyle İstanbul'da kapanacak yollar

ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yılı anma etkinlikleri kapsamında yarın Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan bazı yollar trafiğe kapatılacak. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında saat 07.00 - 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle;



TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarından Vatan Caddesi girişi, Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi, Vatan Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar.

ALTERNATİF YOLLAR

Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi

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30 Ağustos sebebiyle İstanbul'da kapanacak yollar
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