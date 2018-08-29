AÖF yeni kayıt tarihleri ne zaman? 2018-2019 Anadolu Üniversitesi (AÖF) yeni kayıt tarihi

AÖF kayıt tarihlerini takip eden adaylara müjde! Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre, AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Açıköğretim Fakültesi, yani AÖF aracılığıyla eğitimlerini sürdürmek isteyen bireyler, kayıt tarihlerini sorguluyor. Anadolu Üniversitesi, konu ile ilgili olarak bir uyarıda da bulundu. Yapılan uyarıya göre, "ÖSYS Yeni Kayıt ve Ek yerleştirme İnternet Başvuru ve kayıt tarihleri, ÖSYS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir." ifadesine yer verildi.
İşte AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme hakkında merak edilenler...
Anadolu Üniversitesi'nin 2018-2019 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, kayıt tarihleri şu şekilde:
Başvuru ve kayıt tarihi: 03 - 10 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 10 Eylül 2018
Başvuru ve kayıt tarihi: 11 - 21 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018
Başvuru ve kayıt tarihi: 19 - 21 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018
YENİ KAYIT
Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 28 Eylül 2018
Başvuru ve kayıt tarihi: 04 - 05 Ekim 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018
KAYIT YENİLEME EKLE/SİL
Başvuru ve kayıt tarihi: 24 Eylül -05 Ekim 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018
Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019
Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019
2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019