Aşiret düğününde dolar yasağı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman'ın kızı Şeyma ve kuzeninin oğlu Elind Adıyaman, 3 gün süren düğünle dünya evine girdi. Düğünde tüm aşiret liderleri ABD'nin kur oyununa tepki olarak ortak karar aldı. Bunun üzerine davetlilere dolar ve euro yerine lira kullanılması çağrısında bulundu. Düğüne gelen misafirlere 'dolarınızı bozdurun milli paramızı getirin' denildi. Çağrıya uyan davetliler, düğünde damada 450 bin lira, geline de yaklaşık 1 kilo altın takı taktı. AK Parti Şırnak Gençlik Kolları Başkanı da olan damat Elind Adıyaman ile Şeyma Adıyaman'ın düğününe yaklaşık 5 bin davetli katıldı. Düğünde Gevdan, Giravyan, Jirki, Mamhuran, Goyan aşiretlerinin ileri gelenleri de hazır bulundu.

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