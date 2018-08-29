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Aşiret düğününde dolar yasağı

Aşireer kur oyununa karşı TL’ye sahip çıktı. ’taki düğünde yapılan çağrı üzerine gelin ve damada dolar değil, TL ve altın takıldı

Sekvan KÜDEN
SEKVAN KÜDEN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018
Aşiret düğününde dolar yasağı

'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman'ın kızı Şeyma ve kuzeninin oğlu , 3 gün süren düğünle dünya evine girdi. Düğünde tüm aşiret liderleri ABD'nin kur oyununa tepki olarak ortak karar aldı. Bunun üzerine daveilere dolar ve euro yerine lira kullanılması çağrısında bulundu. Düğüne gelen misafirlere 'dolarınızı bozdurun milli paramızı getirin' denildi. Çağrıya uyan davetliler, düğünde damada 450 bin lira, geline de yaklaşık 1 kilo altın takı taktı. AK Parti Şırnak Gençlik Kolları Başkanı da olan damat Elind Adıyaman ile Şeyma Adıyaman'ın düğününe yaklaşık 5 bin davetli katıldı. Düğünde Gevdan, Giravyan, Jirki, Mamhuran, Goyan aşiretlerinin ileri gelenleri de hazır bulundu.

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Aşiret düğününde dolar yasağı
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