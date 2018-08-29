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Yüksekten düşme değil, ayı pençesi öldürmüş

'un Arıbahçe köyü yakınlarında kendisine saldıran ayı ile birlikte uçuruma yuvarlanıp yaşamını yitiren 'nun (35) otopsi sonucu çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 10:52
Yüksekten düşme değil, ayı pençesi öldürmüş

Otopsi raporunda Tosunoğlu'nun, ayInın, kasık bölgesinden kalbe giden ana damarını pençesiyle parçalaması sonucu öldüğü belirtildi.
?Olay, 21 Temmuz günü öğle saatlerinde Yakutiye ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Arıbahçe köyü yakınlarında meydana geldi. Yakınları ve arkadaşlarından oluşan 4 kişiyle birlikte yayladaki hayvanlarını kontrol etmek amacıyla Gülümdere mevkiine giden , dağlık alandan geçerken, ağaçların arasından çıkan ayının saldırısına uğradı. Yunus Tosunoğlu ve ayı uçuruma yuvarlandı. Yanındaki kişiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Karayoluyla ekipler bölgeye ulaşamayınca AFAD ekipleri bölgeye askeri helikopterle götürüldü. AFAD ekibi, Yunus Tosunoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Ayının ise kaçtığı belirlendi.

Adli Tıp Kurumu'na yapılan otopsinin ardından Yunus Tosunoğlu'nun cenazesi, 22 Temmuz günü köyünde toprağa verildi.

OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI

Yunus Tosunoğlu'nun otopsi sonucu çıktı. Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndan Başsavcılığa gönderilen otopsi raporunda, 3 çocuk babası Yunus Tosunoğlu'nun kasık kısmından ayı pençesiyle darbe aldığına yer veirldi. Otopsi raporuna göre, ayının pençe darbesi ile Yunus Tosunoğlu'nun kasık bölgesinden kalbe giden ana damarının parçaladığı ortaya çıktı. Raporda, Yunus Tosunoğlu'nun yüksekten düşme değil, damar parçalanması sonucu yaşamanı yitirdiği bildirildi.

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