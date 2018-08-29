Cani koca tutuklandı!

Ankara'nın Kahramankazan İlçesi'nde 25 Ağustos'ta Fatih E., boşanma aşamasında olduğu eşi Sevim E.'ye sığındığı annesinin evinde saldırdı. Karısını bıçaklayıp annelerini kurtarmaya çalışan kızlarını da darp eden Fatih E., kanlar içinde kalan karısını balkon aşağıya fırlattı, bununla da yetinmedi, yerde yatan karısının üzerine saksı fırlattı. Çocukların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Sevim E.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, gözaltına alınan Fatih E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEKRAR YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Fatih E.'nin serbest bırakılmasına yönelik tepkiler üzerine, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, şüpheli Fatih E. hakkında "Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs ve Kasten Yaralama" suçlarından soruşturma başlatılarak gözaltı talimatı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin serbest bırakılmasına yapılan itiraz sonucu yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

TUTUKLANDI

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Sevim E.'yi bıçaklayıp balkondan aşağı atan şüpheli Fatih E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.