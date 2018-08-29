Hırsızı yatak odasındaki dolapta yakaladı!

Olay, İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında yaşandı. Kızı ile birlikte alışverişe giden 57 yaşındaki ev hanımı K.A. işlerini bitirdikten sonra evine döndü.

HIRSIZ DOLABA SAKLANMIŞ

Yatak odasına gidip kıyafetlerini değiştirmeye hazırlanan kadın çekmecelerin açılıp karıştırılmış olduğunu fark etti. Eve hırsız girdiğini anlayan kadın, elbise dolabını açtığında ise kadın hırsızla burun buruna geldi.

KISKIVRAK YAKALADILAR

Büyük şok yaşayan kadın çığlık atarken, annesinin sesini duyan genç kız yatak odasına koştu. Anne-kız, kadın hırsızı etkisiz hale getirmeyi başardı. Ardından 155'i arayarak durumu polise bildirdiler. Kısa sürede olay yerine gelen Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 37 yaşındaki hırsızlık zanlısı Filiz Laçin'i gözaltına aldı. Laçin'in daha önceden 9 ayrı hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.