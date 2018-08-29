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dizisinin başrol oyuncuları kimlerdir? İşte oyuncuları!

Bir döneme damgasını vuran dizininin başrol oyuncuları merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. Birçok kişi tarafından o dönemde ilgi ile takip edilen dizi hala akıllarda bulunmaktadır. Peki başrol oyuncuları kimlerdir?

Giriş Tarihi: 29.8.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 10:23
Kaygısızlar dizisinin başrol oyuncuları kimlerdir? İşte Kaygısızlar dizisi oyuncuları!

1994 yılında yayınlanlamaya başlayıp Türk televizyonlarına damga vuran dizisi bugün en çok araştırılan konulardan birisi. Bir bilgi yarışmasında olarak sorulan , 4 sezon yayınlanmış ve 124 bölüm sürmüştür. İpucunun cevabını arayan yurttaşlar, Kaygısızlar dizisi başrol oyuncularını da merak ediyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, diziye ilişkin bilgileri ve Kaygısızlar dizisi başrol oyuncularına yönelik bilgileri aktarmaya çalıştık. Hadi beraber ipucunu bulalım...

KAYGISIZLAR DİZİSİ BAŞROL OYUNCULARI

Ercan Yazgan Memnun Kaygısız

Halit Akçatepe Berber İsmail

Ayşen Gruda Sabriye Kaygısız

Çiçek Dilligil Kafiye Kaygısız

Ülkü Duru (1994-1996) Terbiye Kaygısız

Gülçin Hatıhan (1994-1997) Zeynep

Şenay Gürler Romalı Cazibe

Şoray Uzun Kültigin

Damla Özen Burcu

KAYGISIZLAR DİZİSİ KONUSU

Memnun Kaygısız, Ordulu ve çapkın biridir. Sabriye onun ilk karısıdır. Birkaç yıl sonra çeşmenin başında Terbiye'yi görür ve o an ona aşık olur. Yine birkaç yıl geçmeden tarlada Kafiye'yi görür. Bu üç eşinden tam 36 çocuğu olur. Evi geçindirmek konusunda ne yapacağını bilmeyen Memnun'un aklına, asker arkadaşı ve tertibi İsmail'in yanına, yani İstanbul'a gitmek gelir. Artık İsmail'in başı Memnun, üç karısı ve 36 çocuğu ile derttedir. Tabii hanımı Zeynep ve ev sahipleri Hacı Gaffur Bey'in de.

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Kaygısızlar dizisinin başrol oyuncuları kimlerdir? İşte Kaygısızlar dizisi oyuncuları!
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