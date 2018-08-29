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zedeler hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 09:28
'te motosiklet ile otomobilin karıştığı sonrası kazazedeler hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı.
Edinilen biliye göre, Hastane kavşağında 79 AN 676 plakalı motosiklet ile 33 FB 842 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2'si çocuk 4 kişi motosikletin devrilmesi sonucu yere düştü. Kazazedelerin bazıları vatandaşların yardımıyla devrilen motosikletin altından kaldırıldı. 2'si çocuk 4 kişi refüjde bir süre bekledikten sonra otomobil sürücüsüyle birlikte olay yerinden ayrıldı. Kazazedelerin hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılması kameralara yansıdı.
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Kazazedeler hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı
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