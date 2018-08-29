Rus turistleri taşıyan midibüse TIR çarptı!

Kaza bugün sabah 05.20 sıralarında Serik-Aksu D400 Karayolunun Aşağı Kocayatak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan otellerde tatili biten 25 turisti havalimanına götürmek üzere Antalya istikametine doğru yola çıkan Zabit Bayat (49) idaresindeki midibüse, mola vermek için sağa doğru dönüş yapacağı sırada, arkadan gelen Süleyman K. (46) yönetimindeki TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tur midibüsü, hemen önünde yine molaya sapmakta olan Ahmet Doğan (46) yönetimindeki araca çarptı. Ardından içerisinde 25 Rus turistin bulunduğu Zabit Bayat yönetimindeki tur midibüsü yol kenarındaki su kanalına düştü.