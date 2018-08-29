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Rus turistleri taşıyan midibüse TIR çarptı!

’da Rus turistleri taşıyan tur midibüsüne arkadan TIR çarptı. Kazada, otobüs ve TIR şoförleri ile 11 Rus turist yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 08:59 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 09:09
Rus turistleri taşıyan midibüse TIR çarptı!

Kaza bugün sabah 05.20 sıralarında Serik-Aksu D400 Karayolunun Aşağı Kocayatak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan otellerde tatili biten 25 turisti havalimanına götürmek üzere istikametine doğru yola çıkan Zabit Bayat (49) idaresindeki midibüse, mola vermek için sağa doğru dönüş yapacağı sırada, arkadan gelen Süleyman K. (46) yönetimindeki TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tur midibüsü, hemen önünde yine molaya sapmakta olan Ahmet Doğan (46) yönetimindeki araca çarptı. Ardından içerisinde 25 Rus turistin bulunduğu Zabit Bayat yönetimindeki tur midibüsü yol kenarındaki su kanalına düştü.

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Rus turistleri taşıyan midibüse TIR çarptı!
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