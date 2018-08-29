İsviçre merkezli Theodora Çocuk Hizmetleri Derneği, Türkiye
'de sevgi
doktorları olarak tanınıyor. Derneğin, iletişim ve kaynak geliştirme yöneticisi Seda Türkyılmaz, "20 yılda 350 bin hasta çocuğun kalbine dokunduk" diyor. 1'i Ankara
, 8'i İstanbul
'da toplam 9 hastanede sevgi doktorları görev yapıyor. Haftanın her günü farklı bir hastanede olmak üzere çocuk kliniklerinde 'sevgi reçetesi' yazıyorlar. Sevgi doktoru olmak için her şeyden önce güler yüzlü olmak şart. Çoğu konservatuvar eğitimli. Uluslarası bir jürinin karşısında yeteneklerini sergileyen adaylar, zorlusınavı geçip sevgi doktoru olmaya hak kazanıyor. 1.5 yıl hijyen kuralları, hastalıklar ve davranış eğitimleri alırken, diğer taraftan sihirbazlık, illüzyon, kukla oynatma konusunda uzmanlaşıyorlar. Güldürdükleri çocukları kaybetmek onların kalplerini de üzdüğü için dernek onlara sık sık grup terapileri düzenliyor. Çocukların hastaneye gelecekleri günü iple çektikleri sevgi doktorların isimleri ise şöyle: Dr. Aliş (Ali Çekirdekçi) , Dr. Maviş (Akın Beğenmez) , Dr. Bebiş (Yasemin Osman), Dr. Pinky (Yeşim Osman Alaylı), Dr. Meto (Metin Akşahin), Dr. Ponpon (Şebnem Önal), Dr. Yoyo (Yavuz Topoyan), Dr. Şaşkın (Selim Öztürk
), Dr. Kaptan (Murat Anıl Soykök), Dr. Madam (Gül Öz). Sevgi doktorları yaptıkları işi şöyle anlatıyor: SEVGİ TİTREŞİMİ ÇOK YÜKSEK Dr. Maviş:
49 yaşındayım. Bir çocuğum var. Oyuncuyum. 20 yıldır sevgi doktoruyum. Çocuk kahkahası olmadan yaşayamam. Üstelik, bu çocuklar uzun süre hastanelerde tedavi gören çocuklar. 4-5 saat onlarla gülüp, eğleniyoruz. Hastanenin kasvetli ortamından ve hastalıklarından bir nebze olsun onları uzaklaştırıyorum. Şimdiye kadar yüzlerce çocuk ile tanıştım hastanede. Bazıları şimdi hayatta değil. Ama onlarla geçirdiğimiz zaman tam bir sevgi zamanıydı. Hiçbir zaman unutulmayacak sevgi zamanları. Bir de reçete veriyorum onlara. Reçetemde, bir ölçek sevgi, bir ölçek neşe, bir ölçek kahkahayı karıştırın, yemeklerden sonra aç karnına için yazıyor. Dr. Pinky (48):
Anaokulu öğretmeniyim. Sihirbazlık atölyemde ders veriyorum. İngiltere
'de sevgi doktorları ile tanıştım. Ülkeme dönünce sevgi doktorluğu yapmaya başladım. Koşulsuz, şartsız sevgi enerjisi çocukları sihir gibi dokunuyor. Çocuklar bizi kapıda heyecanla bekliyor. Yaratıcılıklarını ortaya çıkarıyorum. Hatfada iki veya üç kez hastanede çocuklarla buluşuyoruz. Çocuklar samimiyetle gelen herşeyi kucaklayarak alıyor. Kemoterapiden etkilenen çocukların gözlerinin içine baktığımızda sevgiyle yan etkiler azalıyor. Sevginin titreşimi çok yüksek. Hayallerimdeki işi yapıyorum. İşe gider gibi gitmiyorum. PATCH ADAMS FİLMİ GİBİ
Sevgi doktorları 'Patch Adams
' filmini anımsatıyor. Gülmenin en iyi ilaç olduğuna inanan bir tıp öğrencinin hikayesini anlatan 'Patch Adams' daRobin Williams, kocaman kırmızı burnuyla hasta çocukları güldürüyordu. Filmde, Patch Adams mutlu olmasının tek yolunun insanların mutluluğuna yardım etmek olduğunu keşfedince, tıp okumaya karar verip farklı bir tedavi yöntemi uygulamaya başlıyordu.