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Son dakika: Çaya devrilen kimyasal yüklü le ilgili Valilikten açıklama geldi

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 17:38

Valiliği'nden Eskipazar'da, kimyasal madde yüklü in çaya devrilmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Gerekli önlemlerin alındığı belirtilen yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"İlimiz Eskipazar ilçesi Hamamlı Köyü İsmetpaşa mevkisinde meydana gelen trafik sında kimyasal madde yüklü araçtan Hamamlı çayına sızıntı olması nedeniyle Hamamlı çayı boyunca koruma hattı oluşturulmuştur. Oluşturulan bu hat boyunca Valiliğimizce ikinci bir duyuru yapılana kadar, söz konusu çaydan hayvan sulanmaması ve içme suyu olarak kullanılmaması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın yüzme, balık avlama ve benzeri nedenlerle oluşturulan hat boyunca su ile temas etmemeleri çay içerisinde ölmüş balıkların vatandaşlarımız tarafından toplanılmaması ve tüketilmemesi gerekmektedir. Kirlenme nedeni ile çaya akış istikametine göre, çevre il ve ilçeler ile ilimiz tüm resmi kurum ve kuruluşların ve köy muhtarlıklarımız bilgilendirilerek gerekli önlemler alınmıştır."

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Son dakika: Çaya devrilen kimyasal yüklü tankerle ilgili Valilikten açıklama geldi
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