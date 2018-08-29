Son dakika: İstanbul'da lüks rezidansa uyuşturucu baskını

İstanbul
'da lüks rezidans dairesine düzenlenen operasyonda, İran
'dan Türkiye
'ye sokulduğu ileri sürülen 220 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu
madde sokulduğu istihbaratını aldı. Alınan istihbarat doğrultusunda teknik ve fiziki çalışma başlatan narkotik polisi, Esenyurt
'ta bulunan lüks bir rezidans dairesine baskın düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu madde sattığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alınırken, baskında 220 kilo eroin maddesinin ele geçirildiği bildirildi.