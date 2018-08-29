Ünlü diyetisyene nafaka zorunluluğu

İstanbul Aile Mahkemesi'ne geçen yıl dava açan Aleyna Topoğlu, annesi Hülya Öztürk ile babası Murat Topoğlu'nun 11 yıl önce boşandığını belirtti. Dava dilekçesindeki iddialara göre velayeti anneye verilen Aleyna Topoğlu'na aylık bin 500 lira olan iştirak nafakası ödenmesine ve iştirak nafakasının her yıl enflasyon oranında arttırılmasına karar verildi. Mahkeme ayrıca yıllık 20 bin liradan az olmamak üzere Aleyna Topoğlu'nun okul ve diğer masraflarının da babası tarafından karşılanmasına karar verdi.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ BİTENE KADAR NAFAKA ÖDEYECEK

Hollanda'da okuyan Aleyna iki yıl önce 18 yaşına girdi. Murat Topoğlu da bunun üzerine nafakayı kesti. Kızının 18 yaşına girmesiyle yasal yükümlülüğünün ortadan kalktığını düşünen baba Murat Topoğlu, nafakayı kesince anne Hülya Öztürk, dava açtı. Murat Topoğlu savunmasında ikinci evliliğinden olan çocuğunun yüzde yüz engelli olarak dünyaya geldiğini, özel bakım gereken çocuğunun aylık ilaç ve bakım masrafının 10 bin lirayı bulduğunu, Aleyna'ya nafaka ödeyemeyeceğini belirtti. Ancak mahkeme, Topoğlu'na 'kızının üniversite eğitimi bitinceye kadar nafaka' zorunluluğunu hatırlatıp aylık 4 bin lira yardım nafakası ödemesine karar verdi.