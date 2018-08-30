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20 yaşındaki Yaren kurbanı

’in Buca ilçesinde, çevre yolunun sağ şeridinde duran otomobile TIR’ın çarptığı da yaralanan (20) hastanede yaşamını yitirdi, arkadaşı de yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018 20:13 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 20:15
20 yaşındaki Yaren kaza kurbanı

, bugün saat 05.00 sıralarında Kaynaklar kavşağı yakınlarında meydana geldi. Buca'dan Gaziemir yönüne giden İsmail Madenci yönetimindeki 06 K 0494 plakalı otomobil, çevre yolunun sağ şeridinde durdu. H.Y. yönetimindeki yabancı plakalı TIR, duran otomobile arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü İsmail Madenci'nin kızı ile onun arkadaşı 'yi, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Uzuntepe, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Madenci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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20 yaşındaki Yaren kaza kurbanı
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