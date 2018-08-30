AB'den Kosova'ya vize serbestisi

Avrupa Parlamentosu'nun LIBE (Sivil Haklar, Hukuk ve İçişleri Konular) Komitesi, Kosova vatandaşları için, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vize serbestisini onayladı.

30 OY İLE KABUL EDİLDİ

LIBE Komitesi'nde yapılan oylamada, Kosova vatandaşlarına vize serbestisi, 10 ret ve iki çekinser oya karşılık, 30 oy ile kabul edildi.

Avrupa Parlamentosu Kosova Raportörü Tanja Fajon, Kosovalılar'ın AB ülkelerine serbest hareket etmeyi hak ettiğini söyledi ve ekledi:

"Kosovalıların vize serbestisi kriterlerini karşılamak için ne kadar zorluk çektiğini ve ne kadar çalıştıklarını biliyorum. Kosova serbest dolaşım hakkına sahip olmayı hak ettiği için rapora tam destek vermek istiyorum."



Söz konusu oylama sonrasında, Avrupa Parlamentosu ve Liberalleşme ile ilgili kurumlararası anlaşma konseyi konuyla ilgili yetkilendirildi.