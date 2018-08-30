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'da orman yangını

'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan kül oldu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018 18:17 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 18:31
Hatay'da orman yangını

Amanos Dağları kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına bir ilk müdahale aracı, bir helikopter, 2 arazöz ve bir su tankeriyle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, ekiplerin alevleri söndürmek için havadan ve karadan özverili şekilde müdahale ettiğini söyledi. Yangının piknik ateşinden kaynaklandığını tahmin ettiklerini belirten Ketmen, 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bilgisini verdi.

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Hatay'da orman yangını
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