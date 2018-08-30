‘İcralık çocuk’ skandalı

İstanbul
'da Metin Ç. eşine boşanma davası açtı. Mahkeme 5 yıl sonra kızlarının velayetini geçici olarak anneye verdi. Bu sürede kızıyla zaman zaman görüşen baba Metin Ç., açtığı dava ile yaz tatilinde kızının bir ay kendisinde kalması hakkını kazandı. Bir aylık süre sonunda ayrılamayan baba kız, eski eşin açmış olduğu icra davasıyla ayrılmak zorunda kaldı. Yağmur, ağlayarak gitmek istemediğini söyledi. Kendisini almaya çalışan annesine tepki gösteren Yağmur "Ben mal mıyım" diye bağırarak babasına sarıldı. Metin Ç. ve kızı Yağmur, sonunda polis aracına binerek karakola gitti. Karakolda Yağmur annesine teslim edildi. O anlar kameralara yansıdı. Avukat. Dr. Rezan Epözdemir, kanunun yanlış uygulandığına dikkat çekerek şunları söyledi: "İcra İflas Kanunu'nun 25. Maddesi çocuk teslimine ilişkin "Çocuk nerede bulunursa bulunsun ilam hükmü zorla icra olunur" diyor. Burada zor kullanma yetkisi söz konusu. Ama kasıt çocuğa karşı zor kullanma yetkisi değil, teslim borcu olana karşı zor kullanmadır. Burada baba çocuğun teslimine karşı koymuyor. Eğer baba zorluk çıkarırsa ona karşı zor kullanma yetkisi var. Ama çocuk anneye gitmek istemiyorsa bu durumu tutanakla kayıt altına almak yeterli olacaktı." Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.