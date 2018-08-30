Milli Piyango sonuçları ne zaman saat kaçta çekilecek? Milli Piyango MPİ 30 Ağustos sonuçları sıralı tam liste bilet sorgulama

Milli Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Dün gerçekleşmesi planlanan Milli Piyango çekilişi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile bir gün sonrasına, yani bugüne alındı. Akşam gerçekleşecek çekiliş neticesinde Milli Piyango 30 Ağustos sonuçları belli olacak. Milli Piyango'nun 30 Ağustos çekiliş sonuçlarına ilişkin bütün detayları haberimizden bulabilirsiniz. Sonuçlar açıklandıktan sonra sıralı tam liste sorgulama işlemini de haberimizin içinde yer alan sistem üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. İşte 30 Ağustos bugün Milli Piyango çekiliş sonuçları hakkındaki o detaylar...

30 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9,19 ve 29'unda düzenli olarak yapılıyor.

Milli Piyango 30 Ağustos çekilişi, Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin Ankara Kızılay'daki binasında noter huzurunda yapılacak. Çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin resmi internet sitesinden yayımlanacak. Çekiliş saati ise MPİ tarafından saat 17.00 olarak belirlendi. Ancak büyük ikramiyeyi belirleyecek olan amorti çekilişi ise saat 18.00 olarak ilan edildi. Çekiliş, canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden, çekilişin başladığı saat itibariyle izlenebiliyor.