Beykoz’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, Yavuz Sultan Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde dün 18.30 sıralarında meydana geldi. Fırat Bağlars (20) yönetimindeki kamyon emniyet şeridinde park halinde bulunan Feyzullah Yavuzlu'ya ait TIR'a arkadan çarptı. Kamyon şoförü Fırat Bağlars ile yanında bulunan kardeşi Adem Bağlars ve amcası Orhan Bağlars kamyonun içinde sıkıştı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmalarının ardından Fırat ve Orhan Bağlars'ın cansız bedenleri kamyondan çıkartılırken, Adem Bağlars ağır yaralı olarak kurtarıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan TIR şoförü Feyzullah Yavuzlu ile Adem Bağlars hastaneye kaldırıldı. Adem Bağlars hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken polisin yaptığı incelemede kamyon sürücü Fırat Bağlars'ın ehliyetinin olmadığı belirlendi.

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