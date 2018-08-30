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Röntgen odasında yasak aşk infazı

RIDVAN UYSAL
RIDVAN UYSAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018
Röntgen odasında yasak aşk infazı
'de birkaç hastanede kantin işleten Harun Güler, önceki gün motosikletiyle kaza yaptı. Güler'in, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde işlettiği kantinde çalışan Tuğba A.'nın (27) eşi Serdar A. (28) tesadüfen tanık olduğu kazanın ardından, eşinin patronuna yardım etmek istedi. Serdar A. Güler'in yakınlarını arayıp haber vermek için telefonuna bakınca eşi ile Güler arasındaki mesajlaşmaları gördü. Aldatıldığını anlayan Serdar A. eşini eve götürüp dövmeye başladı. Tuğba A., birinci kattaki evin pencereden atlayarak kaçtı. Evden ekmek bıçağını alan Serdar A. hastanenin röntgen odasında Güler'i 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
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Röntgen odasında yasak aşk infazı
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