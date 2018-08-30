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'den ve yağış uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bazı kesimlerinde yağışlar etkili olacak. için uyarıda da bulunan Meteoroloji, İstanbul'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere gök görültülü ların olacağı belirtildi. İşte il il tüm yurtta hava durumu raporları ve detaylar.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018 08:57 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 09:06
Son dakika haber | Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! İstanbul'da sağanak yağış...
Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Ordu , Sinop'un iç kesimleri, Çorum'un kuzeyi, Samsun'un iç ve doğu kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ile 'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü lı geçeceği tahmin ediliyor.

Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genAntalya kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu , kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı 32

Bursa: Parçalı bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Parçalı bulutlu 31

Samsun: Parçalı bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
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Son dakika haber | Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! İstanbul'da sağanak yağış...
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