YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2018 ÖSYM YKS sınavı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yaklaşık 2 milyon öğrencinin heyecan içinde beklediği YKS tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Daha önce KPSS sınavının 31 Ağustos'ta açıklanacağı belirtilmişti. Ancak ÖSYM verdiği tarihten 2 gün önce açıklayarak adaylara sürpriz yapmıştı. KPSS sonuçlarının ÖSYM'nin resmi sitesinden 29 Ağustos'ta açıklanmasından sonra gözler YKS tercih sonuçlarına çevrildi. Adaylar tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını arttırdı. Konuyla ilgili yine en doğru ve güvenilir bilgileri Sabah.com.tr'den öğrenebileceksiniz. İstediği üniversite de öğrenimlerini sürdürmek isteyen adayların 2018 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçlarını merak içinde bekliyorlar. Peki ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 YKS tercih sonuçları sorgula! İşte tüm detaylar...

2018 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite adayları YKS tercih sonuçlarını açıklanacağı tarihi merak içinde bekliyorlar. Konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren adaylar ÖSYM'den gelecek resmi açıklamayı bekliyorlar. Sabah.com.tr ekibi olarak yine üniversite tercih sonuçları ile ilgili tüm detayları sizler için hazırladık.

2018 ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULA!

2 milyon civarında öğrenci nefesleri tuttu. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasına geri sayım başladı. Üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler YKS tercih sorgulama sonuçlarına bu sayfadan ulaşabilirler.