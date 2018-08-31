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25 milyon dolar ile kayıplara karışmıştı! Tutuklandı...

Şişli’de bulunan İşlem Döviz bürosunun sahipleri Ahmet Ali Demirkapı ve Erol Hacıosmanoğlu, iş adamları ve Osmanbey esnafından topladığı 25 milyon dolarla kayıplara karışmıştı. Dün yakalanan ortaklardan Hacıosmanoğlu emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 15:21 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 15:26
25 milyon dolar ile kayıplara karışmıştı! Tutuklandı...

Şişli'de bulunan İşlem Döviz bürosunun sahipleri Ahmet Ali Demirkapı ve Erol Hacıosmanoğlu, iş adamları ve Osmanbey esnafından topladığı 25 milyon dolarla kayıplara karışmıştı. Skandal dolandırıcılığın ardından döviz bürosunun sahipleri hakkında savcılığa yüze yakın şikâyet dilekçesi verildi. 300ê yakın ise mağdur olduğu iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Erol Hacıosmanoğlu İstanbul Şile'de bulunan iki ayrı adreste saklandığına ilişkin alınan bilgiler üzerine harekete geçildi. Hacıosmanoğlu, jandarma tarafından yapılan baskınla yakalandı.

TUTUKLANDI

Burada gözaltına alınan Hacıosmanoğlu polis ekiplerine teslim edildi. Hacıosmanoğlu, emniyetteki ifadesinin ardından bu sabah İstanbul Adliyesi'ne götürülerek nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkarıldı. Hakimlik, Erol Hacıosmanoğlu'nu tutuklayarak cezaevine gönderdi.

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25 milyon dolar ile kayıplara karışmıştı! Tutuklandı...
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