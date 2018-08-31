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Asansördeki uyarı yazısı görenleri şaşkına çevirdi!

'nun Ünye ilçesinde bir iş merkezide bulunan asansördeki uyarı yazısı görenleri şaşkına çevirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 14:04 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 14:10
Asansördeki uyarı yazısı görenleri şaşkına çevirdi!

Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir iş merkezinde S.Ü. isimli vatandaş, asansör içerisinde çok fazla sigara içilmesinin ardından beddua içerikli bir yazı yazdı.

"KİMSE KİMSENİN SAĞLIĞIYLA OYNAYAMAZ"

"Bu asansörün içinde sigara içenin Allah tez günde belasını versin" yazısıyla tepkisini dile getiren vatandaş, "Kimse kimsenin sağlığıyla oynamaya hakkı yok" diyerek asansöre böyle bir tepkiyle yazı yazdığını söyledi. Yazının altına bazı vatandaşlar da "Amin" ifadesini yazdı.

Asansör içerisine giren vatandaşların yazıyı okumasının ardından sigara kullanımının azaldığı öğrenildi.

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Asansördeki uyarı yazısı görenleri şaşkına çevirdi!
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