Avrupa yolunda SABAH molası

Avrupa'da yaşayan Türkler, birçok ülkede tatil sezonunun sona ermesiyle birlikte Türkiye
'den yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. SABAH
Avrupa'nın Sırbistan
'ın başkenti Belgrad'a 90 kilometre uzaklıktaki Sıla Yolu
Hizmet Tesisi de izin sezonunun sonuna kadar dönüş yolundaki vatandaşlara hizmet veriyor. Avrupa'da okul tatillerinin yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte dönüş yolu için hazırlıklarını tamamlayan ailelerin ilk durağı SABAH'ın Velika Plana
'daki hizmet istasyonu oluyor. SABAH'ın tecrübeli muhabiri Hasan Atmaca
'nın da görev yaptığı tesisler dinlenmek için ideal bir konumda. DİNLENME MEKANI
İster Bulgaristan, isterse Yunanistan
ve Makedonya üzerinden dönüş yapılsın, Avrupalı Türkleri
en çok yoran ülke Sırbistan. Sırbistan'a saatler süren bir yolculuktan sonra ancak ulaşabilen aileler, burada güvenli bir tesiste dinlenmek, yemek yemek, konaklamak istiyor. SABAH Avrupa'nın anlaşmalı tesisi olan Velika Plana kentindeki Hotel Balkan Highway
, dinlenmek için iyi koşullar sunuyor. Nefis Türk yemeklerinin yapıldığı tesiste, aracınızın arızalanması durumunda tamirci desteği bile sağlanıyor. Çorba çeşitlerinin bulunduğu tesislerde konaklamak da gayet uygun. SABAH'ın hizmet verdiği Sıla Yolu Tesisi'ne uğramak isteyenler, konaklamak isteyenler veya yolda yardıma ihtiyacı olanlar, SABAH muhabiri Hasan Atmaca'ya şu telefondan ulaşabilir: + 381 628 212 707 BUNGALOW KEYFİ
Dileyenin
tek kişilikten dört kişilik odalara kadar seçim yapabileceği tesislerde, bungalow keyfi yaşayabilirsiniz. Bungalowlarda kalmayı isteyen ailelere ise, erkenden rezervasyon yaptırmaları tavsiye ediliyor. Çünkü bu evler konuklar tarafından büyük ilgi görüyor. TESİSLERE NASIL GİDECEKSİNİZ?
Balkan
Hotel Highway Tesisleri, Belgrad'a gelmeden 90 kilometre önce, Niş'i geçtikten 120 kilometre sonra, Velika Plana'da. Velika Plana kasabasına girişten hemen önce gelen tesislere girmek için yol kenarındaki McDonalds, SABAH levhaları ve "Motel Velika Plana" veya "Hotel Balkan Highway" tabelalarını takip etmek yeterli. SABAH'ın yeni tesisleri, Sıla Yolu üzerinde özel hizmet göreceğiniz ilk tesisler.