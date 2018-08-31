Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Avrupa yolunda SABAH molası

Avrupa yolunda molası

’ın ’daki dinlenme tesisleri, yaz tatilinin ardından ’den Avrupa’ya dönmeye başlayan vatandaşların uğrak yerlerinden biri oluyor

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Avrupa yolunda SABAH molası
Avrupa'da yaşayan Türkler, birçok ülkede tatil sezonunun sona ermesiyle birlikte 'den yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Avrupa'nın 'ın başkenti Belgrad'a 90 kilometre uzaklıktaki Hizmet Tesisi de izin sezonunun sonuna kadar dönüş yolundaki vatandaşlara hizmet veriyor. Avrupa'da okul tatillerinin yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte dönüş yolu için hazırlıklarını tamamlayan ailelerin ilk durağı SABAH'ın 'daki hizmet istasyonu oluyor. SABAH'ın tecrübeli muhabiri 'nın da görev yaptığı tesisler dinlenmek için ideal bir konumda.

DİNLENME MEKANI
İster Bulgaristan, isterse ve Makedonya üzerinden dönüş yapılsın, en çok yoran ülke Sırbistan. Sırbistan'a saatler süren bir yolculuktan sonra ancak ulaşabilen aileler, burada güvenli bir tesiste dinlenmek, yemek yemek, konaklamak istiyor. SABAH Avrupa'nın anlaşmalı tesisi olan Velika Plana kentindeki , dinlenmek için iyi koşullar sunuyor. Nefis Türk yemeklerinin yapıldığı tesiste, aracınızın arızalanması durumunda tamirci desteği bile sağlanıyor. Çorba çeşitlerinin bulunduğu tesislerde konaklamak da gayet uygun. SABAH'ın hizmet verdiği Sıla Yolu Tesisi'ne uğramak isteyenler, konaklamak isteyenler veya yolda yardıma ihtiyacı olanlar, SABAH muhabiri Hasan Atmaca'ya şu telefondan ulaşabilir: + 381 628 212 707

BUNGALOW KEYFİ
Dileyenin tek kişilikten dört kişilik odalara kadar seçim yapabileceği tesislerde, bungalow keyfi yaşayabilirsiniz. Bungalowlarda kalmayı isteyen ailelere ise, erkenden rezervasyon yaptırmaları tavsiye ediliyor. Çünkü bu evler konuklar tarafından büyük ilgi görüyor.

TESİSLERE NASIL GİDECEKSİNİZ?
Balkan Hotel Highway Tesisleri, Belgrad'a gelmeden 90 kilometre önce, Niş'i geçtikten 120 kilometre sonra, Velika Plana'da. Velika Plana kasabasına girişten hemen önce gelen tesislere girmek için yol kenarındaki McDonalds, SABAH levhaları ve "Motel Velika Plana" veya "Hotel Balkan Highway" tabelalarını takip etmek yeterli. SABAH'ın yeni tesisleri, Sıla Yolu üzerinde özel hizmet göreceğiniz ilk tesisler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa yolunda SABAH molası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN