Bu rezalet sona erecek

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, İstanbul'da icra memurları tarafından babası Metin Ç.'den zorla koparılan Yağmur Ç. için harekete geçti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince başlatılan inceleme tamamlandı. Yapılan sosyal inceleme sonucuna göre çocuk, ebeveyn ile ilgili devam eden yasal süreci yakından takip edilecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Çocuğumuzun 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanun kapsamında önleyici ve destekleyici tedbir kararları ile desteklenmesi, özellikle Çocuk ve Ergen Psikiyatristi tarafından çocuğun durumunun gözlemlenmesi sağlanacaktır. Koordineli olarak vakanın takibi sağlanacak" denildi.

YASA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Süreçten çocuğun etkilenmemesi için tüm yasal önlemlerin alınacağı belirtilerek, çocukların icra yoluyla teslimine ilişkin yasanın değişimi için Adalet Bakanlığı ile çalışıldığı belirtildi. Yasal düzenleme ekimde Meclis'e gönderilecek. Yasal düzenleme ile çocuk teslimi sırasında kolluk görevlileri yer almayacak, psikolog ve pedagog gibi uzmanlar ile eğitimciler bulunacak. Kurulması planlanan ve hazırlık çalışmaları devam eden yeni sistemde, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisi işlemleri, icra daireleri yerine bu amaçla oluşturulacak özel merkezler aracılığıyla yapılacak. Bu konuda İcra ve İflas Kanunu'nda yer alan hükümler de yürürlükten kaldırılacak. Çocuk teslimi yerleri, çocuğun yüksek yararı gözetilerek belirlenecek kreş, okul ve adli görüşme odaları gibi alanlar olacak. Çocuk teslimi sırasında kolluk görevlileri yer almayacak. Zorunlu durumlarda istisnai olarak kolluk görevlilerinden destek alınabilecek. Velayete sahip anne veya babanın yükümlülüğünü haklı bir sebep olmaksızın birden fazla kez yerine getirmemesi, çocuğunu göstermemesi halinde, çocuğun menfaati dikkate alınarak velayet sahibi değiştirilebilecek. Ayrıca durum ve koşullara göre velayet kaldırılabilecek, çocuğa vasi de atanabilecek.