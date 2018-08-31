Tekme tokat dövüp, bıçakladılar

Bursa'da Nuri Ö. (35), cami avlusunda çay bahçesinde otururken, yanına gelen husumetli olduğu 6 kişi tarafından öldüresiyle dövülüp, bıçaklandı. Yaralanan Nuri Ö. hastanede tedaviye alınırken, olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 31.8.2018 09:17Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 09:38
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde meydana geldi. Nuri Ö. Ak Şemsettin Camisi'nin avlusundaki çay bahçesinde otururken, yanına 6 kişi geldi. Nuri Ö. ile husumetli olduğu belirtilen bu kişiler arasında tartışma çıktı.