Tekme tokat dövüp, bıçakladılar

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde meydana geldi. Nuri Ö. Ak Şemsettin Camisi'nin avlusundaki çay bahçesinde otururken, yanına 6 kişi geldi. Nuri Ö. ile husumetli olduğu belirtilen bu kişiler arasında tartışma çıktı.