Firari ‘Maske’ yeniden yakalandı

Azerbaycan'da çetelere sahte kimlik ve pasaport hazırlayan ve hakkında dolandırıcılık soruşturması açılan "Maske" kod adlı Anbar Sadıkhov(49) yakalanmamak için İranlı "Shahram Shoja" sahte kimliğiyle İstanbul'a kaçtı. Ülkesinde suç örgütü elebaşı "Lotu Quli" lakaplı Nadir Salifov'la birlikte çalışan Sadıkhov hakkında Azerbaycan tarafından 2014'te Interpol'e yakalanması için başvuru yapıldı. Sadıkhov İstanbul'da Ukraynalı Roman Ostapchuk'un fidye amacıyla zorla kaçırılması olayına karıştı. 192 ülkede "kırmızı bülten ile aranan Sadıkhov'u, İstanbul polisi yakaladı. 18 Aralık 2017'de tutuklu olduğu Maltepe Cezaevi'nden Erzurum Cezaevi'ne sevki sırasında kaçtı. Sadıkhov'un Esenyurt'ta sahte İran kimliği ile kiraladığı dairede saklandığı belirlendi. Adrese yapılan operasyonla Sadıkhov yakalandı. Sadıkhov, Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı aldığı hapis cezalarını tamamladıktan sonra Azerbaycan'a iade edilecek.

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