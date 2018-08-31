Gelecek hayalleri TEM’de son buldu

Sultanbeyli TEM
Otoyolu'nda kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki EDS direğine çarptıktan sonra taklalar attı. Araçta sıkışan Ecem Zeliha Postacı (26) ve Kubilay Kayaran (25) hayatını kaybetti. Aynı üniversiteden mezun olan sevgililerin ölümleri de beraber oldu. ARAÇTA SIKIŞTILAR
Kaza dün sabah meydana geldi. İddiaya göre; Edirne
yönüne giden Postacı idaresindeki Eskişehir
plakalı otomobil aniden kontrolden çıkarak, yol kenarındaki Elektronik Denetim Sistemi (EDS) direğine çarptı. Ardından da taklalar attı. Kazada, Postacı ile sevgilisi Kayaran araçta sıkıştı. İki genç, itfaiye tarafından otomobilden çıkarıldı. Ancak sağlık görevlileri Postacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Kayaran ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. ANKARA'DA OKUDULAR
Postacı ve Kayaran, Ankara
'daki özel bir üniversitede beraber okumuştu. Kayaran, Bilişim Teknolojileri Güvenlik Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Ölüm sevgilileri birlikte yakaladı. Beraber mezun olan sevgililer, hayata da birlikte veda etti. ZEYTİNCİDE ÖLDÜLER
Bursa'da meydana gelen kazada da iki kişi hayatını kaybetti. Mudanya'ya bağlı Trilye'de, alkollü olduğu iddia edilen Ercan K. (64) otoparktan çıkarken cipinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlanan araç bir zeytin dükkanı ile jandarma noktasına girdi. Dükkanda bulunan Bahtınur Bora (58) ile Hatice Bilgin (64) olay yerinde hayatını kaybetti. Sıkıştığı yerden ağır yaralı kurtarılan Binnaz Mersin (64) Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercan K. gözaltına alındı.