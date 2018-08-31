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Gelinin kardeşi, düğünde maganda kurşunuyla can verdi

'de, kimliği belirsiz kişinin düğünde tabancayla havaya ateş açması sonucu, kurşunun başına isabet ettiği gelinin ağabeyi (30), yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 09:16 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 09:30
Gelinin kardeşi, düğünde maganda kurşunuyla can verdi

Olay, Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. sokak düğünü sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonrası tabancadan çıkan kurşun, gelinin ağabeyi 'un başına isabet etti. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Koyun, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hasan Koyun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Koyun'un yakınları ise hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Gelinin kardeşi, düğünde maganda kurşunuyla can verdi
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