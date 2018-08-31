Hatay'da heyfi yerinde olan hurdacı müziğin ritmine kapıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Mehmet Güldiker'in at arabası üzerinde şarkı dinleyerek oynaması sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.



Trafiğin yoğun olmadığı bir köy yolunda yanından geçen bir araçtan gelen müzik sesini duyan Güldiker, kısa süre sonra müziğin ritmine kapılarak kendisini ayakta oynarken buldu. Yanından geçen araçtan çekilen görüntülerde, keyfi yerinde olduğu görülen Hurdacı Mehmet Güldiker, daha sonra oynamaya oturarak devam etti. Hurdacının müzik keyfi, yanından geçen aracın uzaklaşmasıyla son buldu.