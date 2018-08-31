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Havai fişek elinde patladı, parmakları koptu!

'de asker uğurlama töreninde elindeki havai fişek patlayan Gökhan Yallı'nın (24), 3 parmağı koptu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 13:11 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 13:20
Havai fişek elinde patladı, parmakları koptu!

Olay, dün saat 22.00 sıralarında erkez Kocasinan ilçesine bağlı Bağdat Caddesi Karahan Sokak'ta meydana geldi.

Asker uğurlama törenine katılan Gökhan Yallı, havai fişek atmak istedi. Ancak, Yallı'nın sol elinde tuttuğu havai fişek bir anda patladı. Havai fişeğin patlaması sonucu, Yallı'nın baş ve işaret parmakları dışındaki 3 parmağı koptu. Olayda, Gökhan Yallı'nın yanında bulunan arkadaşı da hafif yaralandı.

KOPAN PARMAKLAR YERİNE DİKİLECEK

Yallı ve arkadaşı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yallı, kopan parmaklarının yerine dikilmesi için Adana'ya sevk edildi.

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Havai fişek elinde patladı, parmakları koptu!
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