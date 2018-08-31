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İpucu sorusu | in isimleri neler? 'ın isimleri ve özellikleri

i tüm zamanların en iyi çizgi filmlerinden birisi olarak bilinmektedir. Birçoğumuzun büyük bir heyecan ve zevkle izlediği Red Kit çizgi filminde de unutulmaz karakterlerden olmuşlardır. Red Kit'in azılı düşmanları olan , bugün bir bilgi yarışmasında isimleri ve özellikleri ile ipucu sorusu olarak soruluyor. Hadi hep beraber Daltonlar'ın isimleri ve özellikleri hakkındaki o bilgilere bakalım...

Giriş Tarihi: 31.8.2018 10:25
İpucu sorusu | Dalton kardeşlerin isimleri neler? Daltonlar'ın isimleri ve özellikleri

inin en önemli karakterlerinden olan , bugün en çok araştırılan konulardan birisi. Hadi bilgi yarışmasında ipucu sorusu olarak da sorulan hakkında araştırma yapan bireyler, Daltonlar'ın isimlerini ve özelliklerini merak ediyor. Daltonlar, Red Kit onları defalarca hapise de her defasında kaçmayı başarmıştır. Her ne kadar kötü karakter olarak da dikkat çekseler, sevimli yönleriyle de göze çarpmışlardır. İşte Dalton Kardeşler hakkında o bilgiler...

DALTONLARIN İSİMLERİ NELERDİR?

Dalton kardeşlerin isimleri ve özellikleri şöyledir:

1-Joe Dalton (En ufak boylu daltondur. İçlerinde en zekisidir. Bütün kararları bu dalton verir. En ateşlisi ve sinirli olanıdır. )

2-William Dalton (Fazla etkin diğildir, Sadece Joe dalton sinirlenince onu sakinleştirmekle görevlidirler)

3-Jack Dalton (Bu dalton da aynen William Dalton'un özelliklerini taşır)

4-Averell Dalton ise; En aptal olanıdır. Daltonlar içindeki en uzun boylu ve en genç olanıdır. Sürekli yemek yer.

Yanyana durduklarında boy farkları merdiven basamağı gibi yükselir.

En ufakları Joe, en uzunları ise Averell'dir.

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İpucu sorusu | Dalton kardeşlerin isimleri neler? Daltonlar'ın isimleri ve özellikleri
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