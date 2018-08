BUGÜN NELER OLDU

KORE pop müziği (K-Pop) çılgınlığı dünyayı sarmaya devam ediyor. K-Pop'un dünyada hızla yayılmasını sağlayan ve ülkemizde de geniş hayran kitlesi bulunan BTS grubunun YouTube 'a yüklediği yeni şarkısı 'Idol' ilk gününde 45 milyon kez izlendi. Grubun yeni şarkılarına çektikleri 3 dakika 50 saniyelik video klip, YouTube'da 'İlk günde en çok izlenen video' rekorunu kırdı. Eski rekor 43.2 milyon izlenmeyle Taylor Swift 'in Look What You Made Me Do şarkısına aitti. 2013'te çıkan ve Bangtan Boys olarak bilinen yedi kişilik BTS grubunun yeni şarkısının bir günde 45 milyon kez izlenmesinin ardından Türkiye 'deki fan (hayran) sayfaları kutlama mesajları yayımladı. KÜLTÜR SANAT