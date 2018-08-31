Karasu’da denize girme yasağı kalktı

"RAHATLIKLA DENİZE GİRİLEBİLİR"

Şaban Küçükosman bölgede rahatlıkla denize girilebileceğini belirterek yaptığı açıklamada, "Dün sabah saatlerinde başlayan dalgalanmanın ciddi bir akıntı oluşturdu. Bu akıntılar denizin dibini karıştırdı. Tozlar deniz yüzeyine çıktı. Bu da denizin farklı renkler oluşturmasına neden oldu. Tedbir amaçlı, boğulma vak'alarının artmamasından dolayı deniz boşaltıldı. Sahil Güvenlik, İl Sağlık Müdürlüğü gelen ekipler denizde herhangi bir tehlikeli maddenin oluşmadığını sadece dipteki tozların su yüzeyine çıktığını belirtti. Bugünden itibaren bölgemizde denize rahatlıkla denize girilebilir" dedi.



"BİZDE GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Cankurtaran Yeşim Topçu ise yaptığı açıklamada, "Dün gerçekten deniz çok kötü idi girilecek gibi değildi. Rengarenk sular içerisindeydi. Ve alttan çeken bir özelliği vardı. Vatandaşlarımızı elimden geldiği kadar suya sokmamaya çalıştık. Tamamen çıkardık ve başardık. Bugün vatandaşlar rahatlıkla denize girebilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Bizde görevimizin başındayız" diye konuştu.