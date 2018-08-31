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Keyfi yerinde olan hurdacı müziğin ritmine kapıldı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 15:18
'da hurdacılık yapan bir vatandaşın at arabasındaki görüntüleri ilgiyle karşılandı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde geçimini hurdacılık yaparak sağlayan 'in at arabası üzerinde şarkı dinleyerek oynaması sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.
Trafiğin yoğun olmadığı bir köy yolunda yanından geçen bir araçtan gelen müzik sesini duyan Güldiker, kısa süre sonra müziğin ritmine kapılarak kendisini ayakta oynarken buldu.
Yanından geçen araçtan çekilen görüntülerde, keyfi yerinde olduğu görülen Hurdacı Mehmet Güldiker, daha sonra oynamaya oturarak devam etti.
Hurdacının müzik keyfi, yanından geçen aracın uzaklaşmasıyla son buldu.
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Keyfi yerinde olan hurdacı müziğin ritmine kapıldı
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