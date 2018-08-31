Kilisede ilk Türk Müslüman freskosu

Roma'nın
din baskılarından kaçarak Aksaray
'daki Ihlara vadisine sığınan Hıristiyan din adamlarının o dönem dinlerini özgürce yaşamalarına izin veren Selçuklu'nun son hükümdarı II. Mesut'un freskosunu Kırkdamaltı kilisesinin duvarına resmettikleri ortaya çıktı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan kilisenin duvarındaki bu kitabeler de uzmanlar tarafından Türkçeye çevrildi. Tarih araştırmacısı Mustafa Fırat Gül, duvara Müslüman sarıklı ve kaftanlı olarak resmedilen Sultan Mesut
'tan "Yüceler yücesi soylular soylusu Büyük Sultan Mesut" sözleriyle övgüyle bahsedildiğini söyleyerek, "Kırkdamaltı, dünyada tek Türk-Müslüman bir sultanın freskosunun yer aldığı kilisedir" dedi. Tavanında Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi ve göğe yükselişi resmedilen kilisenin diğer duvarlarında da İsa'nın doğumu, Hz. Meryem'in ölümü ve bazı aziz tasvirleri yer alıyor.