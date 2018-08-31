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cevap kağıtları erişime açıldı! giriş ile ile sorgulama

haberi: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca () 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı () lisans seviyesine (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, ÖABT ve alan bilgisi) giren adayların cevap kağıtları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.ÖSYM giriş ile sorgulama sayfası

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 15:49 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 15:58
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı! ÖSYM giriş ile ile KPSS cevap kağıtları sorgulama

'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018- lisans seviyesine (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, ÖABT ve alan bilgisi) giren kişilerin cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişime açık olacak.

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Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra, sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

CEVAP KAĞIDINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar ayrıca, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı da inceleyebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek.

Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.

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