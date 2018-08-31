Son dakika: Bağcılar'da küçük kızın icra yoluyla annesine teslim edilmesi

Baba M.Ç, avukatı Cemal Donat ve ablası H.Ç. ile Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

M.Ç avukatı aracılığıyla Bakırköy 2. Aile Mahkemesi'ne, basında da yer alan, kızının icra yoluyla annesine teslim edildiği görüntüleri sundu.

İşlemlerin ardından süreçle ilgili adliye önünde açıklama yapan avukat Cemal Donat, uzman nezaretinde hem anne hem baba hem de çocuğun dinleneceğini ifade ederek, "Çocuğun iddialarıyla ilgili kurumlara yazılar yazılacak, belgeler toplanacak. Neticesinde gerek görülürse mahkeme çocuğu bizzat kendi de dinleyecek, karar verecek. Görüntülerin ham halini ve basında çıkanların linklerini dilekçe halinde mahkemeye verdik. Kurumlara yazılan yazıları da baba elden takip edecek, süreç uzamasın diye." dedi.

Avukat Donat, "Çocuk 10 yaşında olduğu için uzman raporunu da dikkate alarak, ne gerekirse yapılacak. Önce uzman dinleyecek, ikna olmazsa mahkeme dinleyecek." şeklinde konuştu.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Boşanma davaları 2013 yılından itibaren devam eden anne Z.Ç ile baba M.Ç'nin 10 yaşındaki çocukları Y.Ç'nin velayeti Bakırköy 7. Aile Mahkemesi'nin kararıyla anneye verilmişti.

Belirli günlerde babasına teslim edilen çocuğun, geri götürülmemesi üzerine anne Bakırköy 9. İcra Müdürlüğü'ne müracaat etmiş, ilgili mahkeme kararı doğrultusunda küçük kız geçtiğimiz günlerde babası M.Ç'nin Bağcılar'daki evinden icra yoluyla alınmıştı.

Çocuğun icra yoluyla babasından alındığı görüntüler basına da yansımıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da dün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ebeveynler ve çocuk ile ilgili devam eden yasal süreç, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilecek ve velayetle ilgili davaya Bakanlığımız adına müdahil olunacak." bilgisini vermişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız da konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini kaydetmişti.