Son dakika: Mersin'de 750 bin liralık sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi

MERSİN'de polis tarafından şafak vakti düzenlenen operasyonda yaklaşık 750 bin lira değerinde, 99 bin 913 sahte cinsel içerikli ürün ve 229 elektronik sigara likiti ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Günışığı' adı verilen operasyonla, kent merkezindeki 5 adrese sabah saat 05.00'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen 99 bin 913 cinsel içerikli hap, sprey, jel gibi ürünler ile 229 elektronik sigara likiti ele geçirildi. Operasyonda, A.Ç., K.Ç. ve Ş.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ele geçirilen toplam 100 bin 142 ürünün değerinin ise yaklaşık 750 bin lira olduğu bildirildi.



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