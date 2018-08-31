Son dakika: Osmanbey'de vatandaşları dolandıran döviz bürosunun 1 ortağı yakalandı

Osmanbey
esnafından kar payı vaadiyle topladığı 100 milyon TL'yle kayıplara karıştığı iddia edilen döviz bürosu ortaklarından Erol Hacıosmanoğlu
, Şile'de gizlendiği villada polis ekipleri tarafından yakalandı. Döviz bürosunun diğer 2 ortağını arama çalışmaları devam ediyor.
Şişli Osmanbey'de 20 yıldır faaliyet gösteren bir döviz bürosu, Haziran ayı başında kapısına kilit vurmuştu. Vatandaşların yüksek kar payı vaadine kanarak döviz bürosuna paralarını yatırdığı ortaya çıkmıştı. İddiaya göre; vatandaşlardan topladığı100 milyon TL'yle kayıplara karışan döviz bürosunun 3 yönetim kurulu üyesi hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla yakalama kararı çıkartılmıştı.
Ortaklardan biri Şile'de yakalandı
Polis ekiplerinin başlattığı fiziki ve teknik takibin sonucunda döviz bürosunun ortağı 3 kişiden biri olan Erol Hacıosmanoğlu'nun Şile Alacalı Köyü'ndeki bir villada saklandığı bilgisine ulaşılıp operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Hacıosmanoğlu, adli işlemlerinin yapılması için jandarmaya teslim edildi. Diğer ortaklardan olan Ahmet Ali D. ve Mustafa Ç.'nin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.