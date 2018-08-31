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Son dakika: 'daki sokak röportajı yı salladı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 14:40

'da yerel bir internet haber sitesine sokak röportajı veren kişi, öncesi yaşanan ulaşım zorluklarını yöre şivesiyle yaptığı konuşma ile anlattığı görüntüleri da ilgi gördü. Kentte, yerel bir internet haber sitesi tarafından yapılan sokak röportajı sırasında Karadeniz Sahil Yolu öncesi yaşanan ulaşım zorluklarını yöre şivesi ile hatırlatan kişi, Buradan 'a giderken dere kıyılarından geçerdik. Şimdi bir uyana yol, bir bu yana yol. Nerden gideceğini şaşırıyorsun. Allah'ım 'ı başımızdan ayırmasın ifadelerini kullandı. Görüntülerin remixli montajlanıp yayınlandığı sosyal medyada beğeni topladı, binlerce kez izlendi.

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Son dakika: Trabzon'daki sokak röportajı sosyal medyayı salladı
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