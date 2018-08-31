Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! - Süper Loto 30 Ağustos çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Süper Loto 30 Ağustos 2018 Süper Loto çekiliş sonuçları dün belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre, 6 bilen kişi çıkmadı ve büyük ikramiye 2.897.916,32 TL devretti. Süper Loto çekiliş sonuçlarında, 5 bilen kişi sayısı 45, 4 bilen kişi sayısı 2.973 oldu.

30 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 45 kişi 11 bin 624 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 973 kişi 188 lira 65'er kuruş, 3 bilen 61 bin 255 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 54 bin 843 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 486 bin 868 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 830 bin 240 lira 20 kuruş kamuya aktarıldı.